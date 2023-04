OM : Vitinha pleure devant la caméra, il remercie Igor Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Transféré de Braga à l’OM pour 32 millions d’euros au mercato hivernal, Vitinha est toutefois utilisé avec parcimonie par Igor Tudor.

Depuis le transfert record de Vitinha à l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver, l’attaquant portugais de 23 ans n’a été titularisé qu’à trois reprises par Igor Tudor. Auteur de ses deux premiers buts avec l’OM face à Troyes la semaine dernière, l’ex-attaquant de Braga commence doucement à s’acclimater à son nouvel environnement. L’objectif de l’entraîneur croate est d’intégrer Vitinha au mieux afin d’en faire un attaquant performant la saison prochaine à Marseille.

Vitinha remercie Tudor pour sa patience

Dans une interview accordée à Canal +, l’international espoirs portugais a d’ailleurs remercié Igor Tudor pour sa patience et sa gestion depuis son transfert à Marseille. « Je jouais la majorité des matchs comme titulaire à Braga, arriver à Marseille et aller sur le banc m’a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce j’ai grandi. C’est la décision du coach. Je n’étais pas encore prêt. Je le remercie de m’avoir géré de cette façon. Je dois travailler pour démontrer que je suis prêt à jouer » a salué Vitinha, plein de sagesse et de lucidité, avant de poursuivre.

𝙀𝙣 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙦𝙪𝙚 ce lundi ! 🔥

Bonne semaine la #TeamOM 💙 pic.twitter.com/tF0AYVbeNC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2023

« J’étais très heureux que mes coéquipiers célèbrent mon but de cette façon contre Troyes. C’est un moment qui restera gravé pour le reste de ma vie, c’était très spécial. Même si les choses n’avaient pas tourné en ma faveur avant ce match, les coéquipiers me faisaient confiance, ils me parlaient, me motivaient et ça m’a rendu très heureux de marquer » apprécie Vitinha. Le nouveau buteur de l’OM a par ailleurs reconnu que la séparation avec sa famille, restée au Portugal, a été très difficile à vivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Ce qui explique en partie ses débuts compliqués sous les couleurs marseillaises. « Oui ça a été difficile. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Et je sais que c'est pour grandir, mais partir loin d'eux c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est difficile, c'est encore le cas aujourd'hui mais c'est pour que je réussisse. C'est pour mon bien, pour le bien de ma famille. Je vais faire ces efforts pour grandir comme joueur et que toutes les personnes que j'aime soient fières de moi » a avoué Vitinha, en larmes face à la caméra. Grâce à ses deux buts contre Troyes, son aventure semble néanmoins lancée. Le buteur de l’OM, qui pourrait être titulaire face à Auxerre au Vélodrome dimanche prochain, a désormais toutes les cartes en mains pour s’imposer à Marseille.