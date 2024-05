OM ‍: Vitinha, la catastrophe se confirme

Dans : OM.

En situation d’échec à l’OM, Vitinha a été prêté au Genoa au mois de janvier. Mais les performances de l’international portugais en Série A n’incitent pas le club italien à lever sa colossale option d’achat.

En janvier dernier, Pablo Longoria a trouvé preneur pour Vitinha en prêtant le buteur portugais au Genoa, avec une option d’achat à 25 millions d’euros. L’espoir était mince de voir le club transalpin payer une telle somme pour recruter Vitinha. Sans surprise, le Genoa a fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne s’alignerait pas sur ce prix pour l’ancien attaquant de Braga. Il faut dire que ce dernier n’a pas cassé la baraque en Italie avec deux buts en neuf matchs disputés depuis le mois de janvier. A en croire les informations du journaliste Sébastien Vidal, des négociations vont maintenir se tenir entre l'Olympique de Marseille et le Genoa pour décider de l’avenir de l’attaquant de 23 ans, sur qui Marseille ne compte pas. De son côté, le club de Gênes n’est pas opposé à l’idée de le conserver, mais à certaines conditions.

« Après un prêt en janvier et une performance peu glorieuse en Serie A (2 buts en 9 matchs), le Genoa ne lèvera pas l'option d'achat de 25M€. Selon nos infos, le club italien souhaite prolonger son prêt avec une option d'achat renégociée à la baisse (15M€). Le joueur ne souhaite pas revenir à Marseille pour l’instant » a publié le journaliste sur son compte X. Autant dire que pour Pablo Longoria, ce dossier risque de ressembler à un gros caillou dans la chaussure durant ce mercato estival.

D’autant plus que l’option d’une réintégration à Marseille n’est pas du tout viable puisque le club phocéen compte deux joueurs à son poste, à savoir Faris Moumbagna et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. En l’absence de coupe d’Europe, l’OM n’a pas l’intention d’empiler les attaquants aux gros salaires et le retour de Vitinha n’est donc pas une option. Reste maintenant à Pablo Longoria de réussir un nouveau tour de magie pour trouver une porte de sortie à un prix correct pour Vitinha. Rappelons que Marseille avait payé 32 millions d’euros bonus compris pour le recruter à Braga il y a un an et demi.