OM ‍: Visite médicale prévue, un latéral international va signer ‍!

Après les arrivées de Luiz Felipe et d’Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille devrait accueillir une troisième recrue dans les heures à venir. Latéral droit bosnien du RB Salzbourg, Amar Dedic va signer en faveur du club phocéen.

Toujours aussi imprévisible, l’Olympique de Marseille pourrait bien conclure une piste jamais révélée jusqu’ici. C’est du moins l’information donnée par le journaliste Emir Delic. D’après le spécialiste d’Al-Jazeera, le club phocéen va rapidement enregistrer la signature d’Amar Dedic. Sa visite médicale serait déjà prévue et le latéral droit du RB Salzbourg devrait signer ce samedi soir. Fabrizio Romano indique de son côté qu'il s'agira d'un prêt payant à 1,5 million d'euros avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Celle-ci deviendra obligatoire si Dedic joue 50% des matchs de l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la saison.

🔵⚪️ Olympique Marseille are in advanced talks to sign Amar Dedić from RB Salzburg.



Loan move with buy option, as @EmirDelicBiH has reported. pic.twitter.com/09Ykp4k0dL