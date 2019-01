OM : Virés du Vélodrome, les Yankee lancent la contre-attaque

Dans : OM, Ligue 1.

Ciblés pour une affaire de revente de billets au noir, et pour une banderole sponsorisée par Netflix sans l’accord du club, les Yankee Nord avaient perdu leur place au Vélodrome.

En juin dernier, l’Olympique de Marseille avait en effet annoncé que le groupe de supporters n’était plus reconnu. Et comme on pouvait s’y attendre, l’association fondée en 1987 n’a pas accepté la sanction sans broncher. Ce jeudi, les Yankee ont assigné le club phocéen auprès du tribunal de grande instance de Marseille pour rupture unilatérale et abusive de contrat, cette convention signée par tous les groupes de fans de l’OM en février 2016.

A noter que les Yankee avait déjà lancé des poursuites auprès de Netflix afin de récupérer des documents prouvant que le club était bien au courant de la préparation de la fameuse banderole. Autre plainte déposée par l’association au pénal selon L'Equipe, celle pour dénonciation calomnieuse contre l’OM dans l’affaire des billets revendus au noir lors d’un match face à l’Olympique Lyonnais. Autant dire que les Yankee sont déterminés à retrouver leur virage au Vélodrome.