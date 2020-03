OM : Villas-Boas voit la fin de saison en décembre 2020

Dans : OM.

Pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il semble désormais impossible que le Championnat soit terminé cet été. Et André Villas-Boas a déjà un calendrier en tête.

D’abord envisagée fin juin au plus tard, puis autour du 15 juillet, la conclusion de notre Championnat de Ligue 1 est totalement impossible à programmer, cette décision étant évidemment liée à l’avancement de l’épidémie de coronavirus. Et tandis que le confinement est désormais prolongé jusqu’au 15 avril, l’idée de voir la saison de football continuer après l’été commence à prendre du volume, même si pour l’instant les dirigeants du foot français n’en parlent pas officiellement, préférant croire que tout va repartir d’un seul coup. Actuellement au Portugal, où il vit confiné, André Villas-Boas est lui persuadé que le Championnat va devoir prendre son temps, et pas uniquement en France.

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, il est même envisageable que le calendrier du football mondial se cale sur le calendrier civil. Et cette idée prend de l’ampleur. « On commence à penser que le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre et enchaîner sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu'en 2022 et la Coupe du monde au Qatar. Après il faudra qu'on revienne à un calendrier normal. Pour la santé économique des clubs, ce serait bon de terminer le championnat. Mais tout cela est une chose secondaire en ce moment », a confié, sur RMC, André Villas-Boas, pour qui, comme tout le monde, le football n’est actuellement pas le sujet de préoccupation numéro 1. La FIFA et l'UEFA, qui ont rapidement tranché pour l'Euro 2020, repoussé en 2021, vont avoir du travail dans les semaines et les mois qui viennent pour caler un calendrier du football qui risque de devenir surréaliste.