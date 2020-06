OM : Villas-Boas veut Cuisance, le Bayern répond sèchement

Dans : OM.

Même si le flou règne toujours autour de la direction de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, lui, prépare le recrutement estival dans son coin.

Sans son directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’entraîneur portugais se démène tant bien que mal sur le marché des transferts. En attendant l’arrivée du futur Head of Football de l’OM, Villas-Boas a déjà préparé une liste de 15 joueurs pour le mercato. En quête de plusieurs renforts en vue de la saison prochaine, et du retour de Marseille en Ligue des Champions, AVB souhaite notamment recruter un nouveau milieu de terrain. Si l’OM doit toujours vendre pour 60 millions d’euros de joueurs cet été, le départ de Morgan Sanson en Premier League semble plus que jamais d'actualité. Autant dire que l’ancien coach de Porto lui cherche déjà un remplaçant. Aux dernières nouvelles, Michaël Cuisance fait partie des joueurs ciblés par AVB. Sauf que le Français du Bayern n’est pas sur le marché, même pas pour un prêt d’une saison.

C’est en tout cas ce qu’a avoué Hans-Dieter Flick après le sacre de Munich contre Wolfsbourg samedi (4-0), lors duquel Cuisance a marqué son premier but en Bundesliga lors de son premier match plein. « Nous comptons sur Michaël. La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois », a lancé le coach du club bavarois, qui estime donc que l'international U20 français, recruté pour 12 ME au Borussia Mönchengladbach en 2019, ne bougera pas cette année. Ce qui signifie donc que l’OM doit passer son chemin dans le dossier Cuisance. Pour foncer sur Pape Gueye de Watford ? Réponse dans les jours à venir...