OM : Villas-Boas vers la sortie, Pierre Ménès accuse

Dans : OM.

Pour Pierre Ménès, il est évident que Jacques-Henri Eyraud ne fait rien pour inciter André Villas-Boas à rester à l'Olympique de Marseille.

Depuis qu’André Villas-Boas a repoussé l’offre de prolongation transmise par l’Olympique de Marseille, c’est le silence radio sur ce sujet entre l’OM et le technicien portugais qui se repose actuellement avec sa famille dans son pays. Mais pour Pierre Ménès, la dernière intervention de Jacques-Henri Eyraud, dimanche via Linkedin, est clairement un nouvel écueil mis à un éventuel accord entre le patron de Marseille et André Villas-Boas. Le consultant de Canal+ ne voit pas comment l’entraîneur de l’OM peut accepter de prolonger son séjour en Provence avec autant de dossiers qui ne sont pas réglés et qui entraveront son travail.

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a livré son analyse de cette situation compliquée. « Du nouveau sur Villas-Boas ? Le dernier truc c’est que Jacques-Henri Eyraud a fait une interview sur Linkedin dans laquelle il dessine les contours de son manager général, ou je ne sais plus les termes anglais ridicules qu’il a utilisés, et de son directeur sportif. Cela veut dire que ni l’un ni l’autre ne sont choisis alors qu’il est bien évident qu’il avait décidé depuis de longs mois de se séparer de Zubizarreta. Gouverner c’est prévoir. Là, il y a une vraie défaillance et un vrai flou pour André Villas-Boas, qui ne sait pas avec qui il va travailler. Il ne sait pas s’il a envie de travailler ou pas avec ces gens-là. Franchement, je pense que si Villas-Boas venait à décider de rester à l’OM, malgré tout ça, malgré les perspectives d’avoir 60ME de vente à faire, ça voudrait dire que cet entraîneur a un amour démesuré pour ce club », a prévenu le consultant de Canal+, loin d’être persuadé qu’André Villas-Boas effectuera la dernière année de son contrat à l’Olympique de Marseille.