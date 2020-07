OM : Villas-Boas se voit bien au Qatar après Marseille

Dans : OM.

André Villas-Boas a un plan de carrière et l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille espère pouvoir le respecter avec déjà une idée claire en tête.

Les supporters de l'OM sont devenus fans d'André Villas-Boas, le technicien portugais permettant au club phocéen de retrouver un niveau digne de son nom et surtout digne des investissements financiers de Frank McCourt. Alors, quand il y a quelques semaines la rumeur a évoqué un clash entre AVB et Jacques-Henri Eyraud, et un départ immédiat de Villas-Boas, la colère a grondé du côté du Vélodrome. Mais finalement tout s'est bien terminé, McCourt trouvant les mots pour convaincre son coach de rester une saison de plus, et d'aller au moins jusqu'au bout de son contrat à l'Olympique de Marseille. Mais on le sait, André Villas-Boas n'est pas du genre à s'installer durablement sur un banc, le coach de 42 ans souhaitant profiter au maximum de la vie.

Alors, quand le quotidien sportif portugais Record l'interroge ce samedi sur la suite de sa carrière, André Villas-Boas a déjà des projets. « Mon ambition dans ma carrière d'entraîneur a toujours été sur le court terme. J'ai commencé en 2009 avec l'objectif de finir ma carrière en 2023, 2024. Mon futur dépend un peu aussi des circonstances : où je suis, comment je me sens, et ce qu'il se passe. En ce moment, je me sens bien à Marseille (...) C'est un peu impossible de prédire les prochaines étapes de ma carrière. J'aimerais bien entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être que cela sera possible dès 2022, lors du Mondial au Qatar », a confié AVB, qui se voit bien mener une équipe nationale à la Coupe du Monde.