OM : Villas-Boas réserve ses annonces pour février 2021

Dans : OM.

En fin de contrat à l’issue de la saison, André Villas-Boas ne sait pas encore s’il acceptera de prolonger afin de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille.

Cet été, le coach portugais a refusé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024. Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, il n’était pas raisonnable de signer un nouveau bail aussi tôt, avant même le début de la saison. D’autant plus qu’à cette époque, Villas-Boas ne savait pas réellement dans quel sens allait le projet olympien, avec le départ d’Andoni Zubizarreta et la venue de Pablo Longoria pour le remplacer. Globalement, le mercato estival a été convaincant aux yeux d’André Villas-Boas, lequel envisage désormais de prolonger en Provence. Tout dépendra en réalité du mercato hivernal, comme il l’a fait savoir dans une interview accordée à l’AFP.

« En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici. Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici. On est ouvert à la discussion mais on n'a pas besoin de se passer des messages l'un à l'autre à travers la presse. J'ai dit au propriétaire, il y a trois ou quatre semaines, qu'avec moi il peut être tranquille. Je ne suis pas en train de chercher autre chose » a indiqué André Villas-Boas, qui n’est désormais plus opposé à une prolongation de contrat. Des propos qui feront plaisir aux supporters phocéens…