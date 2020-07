OM : Villas-Boas refuse d'être le Père Noël des Minots

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a offerts des contrats professionnels à quelques jeunes. Mais André Villas-Boas a aussitôt envoyé un message clair à ces derniers.

Longtemps l’OM a été critiqué pour son incapacité à conserver ses meilleurs jeunes, mais cette époque semble désormais être oublié, ou du moins tente de l’être. Comme les autres clubs français, l’Olympique de Marseille est mis sous pression par l’entourage des jeunes footballeurs, et il n’est jamais aisé de résister à la surenchère du marché. Mais Jacques-Henri Eyraud en avait fait une de ses priorités, et il s’y tient, le club phocéen doit faire les efforts qu’il faut pour conserver ses pépites et les faire intégrer l’effectif professionnel et même les prolonger, comme cela a été le cas cette semaine avec Marley Aké. Alors, au moment où l’OM soigne ses jeunes, André Villas-Boas a tout de même voulu placer ces derniers devant leurs responsabilités.

L’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille a rappelé, sur le site officiel de l’OM, que les joueurs avaient des droits, mais aussi des devoirs. Et que le fait de signer professionnel n’était pas une garantie. « On a fait ces signatures de contrat, et maintenant on doit avoir des réponses. Signer pro, ça ne veut pas dire que tu vas être dans l’effectif pro de la saison. Si on leur a offert des contrats à eux et pas à d’autres, c'est parce qu'on croit en eux, qu'on a des attentes. Mais avec les jeunes, il faut attendre, c’est à eux de répondre maintenant. Sur cette philosophie, je me suis bien exprimé : je peux donner des chances, mais il va falloir que les jeunes démontrent ces qualités », a prévenu André Villas-Boas, histoire que les jeunes marseillais ne se croient pas déjà arrivés. Bien au contraire, l’aventure commence.