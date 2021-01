OM : Villas-Boas réagit à la rumeur Milik

Dans : OM.

Le mercato d'hiver a commencé, et l'Olympique de Marseille est à l'action concernant la signature d'un renfort offensif. Villas-Boas a évoqué la piste Milik.

A 48 heures de la réception de Montpellier au Vélodrome, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille était en conférence de presse. Et cela a été l’occasion pour André Villas-Boas de parler du mercato, ouvert depuis quelques jours. Le technicien portugais n’a évidemment pas échappé à une question sur la possible venue d’Arkadiusz Milik à l’OM. AVB n’a pas nié l’intérêt du club phocéen pour l’attaquant polonais de Naples, mais il a également reconnu que l’opération n’était pas aussi avancée que certains voulaient le dire. Notamment parce qu’avant cela il faut que Frank McCourt fasse connaître à Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria, quel était le budget disponible durant ce marché hivernal des transferts.

Villas-Boas veut un attaquant, pourquoi pas Milik

« Un intérêt pour Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est un poste sur lequel on cherche un renfort. Ce n'est pas la seule option, mais ce n'est pas simple, c'est un joueur important. On doit rediscuter avec le propriétaire de l’OM au sujet du mercato de janvier, savoir jusqu'où on peut aller, mais oui c’est un poste où on veut faire quelque chose. Concernant Milik, on n’est pas en conversation directe, on n’est pas aussi avancé que ça, cela ne va pas se concrétiser dans les prochains jours. C'est un intérêt comme ça, et malheureusement il est sorti dans la presse italienne. Mais on travaille aussi sur d'autres dossiers », a expliqué André Villas-Boas, qui ne veut pas s'emballer, cette éventuelle opération étant liée à la décision budgétaire de Frank McCourt. Les supporters de l'Olympique de Marseille se tournent désormais vers les Etats-Unis afin d'en savoir plus.