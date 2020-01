OM : Villas-Boas peut quitter Marseille, le mercato accusé

Dans : OM.

Auteur d’un beau parcours depuis le début de la saison, André Villas-Boas a convaincu tout le monde à Marseille, y compris les plus sceptiques.

Et pour cause, l’entraîneur portugais est parvenu à installer solidement l’Olympique de Marseille à la deuxième place du classement, malgré un effectif limité, privé de Florian Thauvin depuis le début de la saison. En Provence, c’est tout un peuple qui espère voir André Villas-Boas poursuivre l’aventure au-delà de la saison en cours. Mais selon Florent Germain, journaliste à RMC toujours bien informé sur les coulisses de l’OM, tout dépendra en réalité de l’attractivité et de la puissance financière de Marseille lors du prochain mercato estival. Car pour AVB, il n’est pas envisageable de se présenter en Ligue des Champions avec un effectif XXS…

« Villas-Boas a bien géré la chose. On ne va pas lui reprocher d’avoir eu un nouvel élan de franchise. Tout le monde aime son côté cash (…) La nomination de Paul Aldridge (ndlr : nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud) l’a vexé. Et très intelligemment, dès vendredi soir, il a éteint l’incendie. Au moins, Eyraud sait que le coach ne sera pas content s’il y a un départ cet hiver. AVB est dans une position confortable. Mais le président a une pression financière… Il y a deux visions différentes. La question de l’avenir de Villas-Boas va encore se poser. Car il s’inquiète du fait que l’OM n’aura pas les moyens de recruter et d’avoir une équipe compétitive pour jouer la Ligue des Champions… Peut-être que dans ce cas-là, il dira : ‘Merci, ciao !’. Ce n’est pas parce qu’il a calmé les choses que sa pensée sincère a changé » a indiqué le journaliste, pour qui l’avenir d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille est plus que jamais conditionné au prochain mercato d’été.