OM : Villas-Boas peut quitter Marseille, il persiste et signe

Le choix numéro 1 d'André Villas-Boas n'est pas de quitter l'Olympique de Marseille, mais l'entraîneur portugais a quand même une très grosse hésitation.

Cette semaine, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC, et plus précisément à Mohamed Bouhafsi, André Villas-Boas avait confié son plaisir d’entraîner l’Olympique de Marseille. Mais le coach portugais avait été clair, il ne voulait pas mener en Ligue des champions une formation décimée par un mercato marqué du signe de la grande braderie. De quoi faire passer un grand frisson dans le dos des supporters de l’OM, lesquels ont déjà adopté André Villas-Boas et n'envisagent pas son départ dans les prochaines semaines. Auteur de cette interview, Mohamed Bouhafsi a été interrogé vendredi par Maritima, média marseillais, lors de l’émission Bar des Sports.

Et le rédacteur en chef de RMC, qui est un supporter assumé de l’Olympique de Marseille, a reconnu qu’effectivement tout était possible concernant André Villas-Boas, même si ce dernier se sentait très bien dans la cité phocéenne. « On a passé 40 minutes au téléphone, il a été adorable, très sympathique. Il y a beaucoup de messages à en retenir. Je pense sincèrement qu’il a envie de rester à l’Olympique de Marseille et que l'OM est à une croisée des chemins, tout comme lui. Il aime la nature, la découverte, le monde, etc. Pourtant il est désormais très attaché aux Marseillais, à cette mentalité. Porto, ça ressemble à Marseille, il y a cette même mentalité. Il est très attaché à cette ville, amoureux de Marseille, mais il a envie de découvrir le monde et d’être ambitieux. Mais ce n’est pas facile d’être ambitieux avec cette crise du Covid19 », a reconnu Mohamed Bouhafsi, très prudent sur l’avenir marseillais d’André Villas-Boas. Le suspense va donc encore durer.