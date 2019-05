OM : Villas-Boas payé comme un roi, la rumeur explose !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après deux jours de rumeurs intenses, la venue d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille a été officialisée.

En effet, le Portugais est le nouveau coach du club phocéen, où il succède à Rudi Garcia. Certains points restent à éclaircir néanmoins, comme la composition de son staff… et son salaire. Depuis 48 heures, des chiffres assez dingues ont circulé à ce sujet, France Football affirmant notamment que Villas-Boas allait percevoir 600.000 euros par mois à l’OM. Une rumeur vite détruite par RMC Sport, via son journaliste Mohamed Bouhafsi. Pour le présentateur de Breaking Sport, c’est un salaire avoisinant 350.000 euros par mois que le « Special Two » va toucher à Marseille. Soit le même salaire que celui de Rudi Garcia depuis la prolongation de ce dernier en octobre 2018…