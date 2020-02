OM : Villas-Boas ne craint pas une melonite aigüe à Marseille

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a été dominé par Nantes au Vélodrome alors que du côté de l'OM on se projetait déjà sur pla prochaine saison. André Villas-Boas ne voit pas un excès de confiance.

Et si l’Olympique de Marseille s’était projeté trop rapidement sur la prochaine saison après son succès probant dimanche dernier à Lille. C’est avec une confortable avance au classement de Ligue 1 sur ses poursuivants que l’OM accueillait ce samedi les Canaris. Mais les joueurs de Gourcuff ont mérité leur victoire au Vélodrome, les joueurs phocéens étant en panne d’inspiration. Cependant, revenant sur cette défaite, André Villas-Boas estime qu’elle n’est pas liée à un excès de confiance chez ses joueurs.

L’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille a relativisé tout cela. « Si on s’est vu trop beau ? Non, je ne pense pas. On est professionnels et ce n’est pas pour ça qu’on ne peut pas penser à la saison prochaine. On en parle entre nous. De onze et douze points d’avance sur Rennes et Lille, on peut passer à huit et neuf. On doit continuer notre chemin. On a eu une série de trois victoires, mais elle est malheureusement déjà finie. On doit continuer et féliciter l’équipe pour ce parcours extraordinaire. On doit chercher des réponses concernant notre jeu et essayer de gagner à Nîmes », a prévenu André Villas-Boas, qui préfère à juste titre se projeter sur l’avenir plutôt que de ressasser le passé.