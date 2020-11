OM : Villas-Boas n'est pas fan des supporters surexcités

Dans : OM.

Après la victoire contre Nantes, André Villas-Boas est revenu sur l'épisode rencontré avec les supporters ayant bloqué le bus de l'OM plus tôt dans la journée.

L'ambiance est électrique à Marseille. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions face à Porto, des supporters masqués ont bloqué le bus des joueurs pour faire entendre leur mécontentement. Des critiques sur le jeu proposé par l'équipe ont fusées, poussant André Villas-Boas et Steve Mandanda à sortir du véhicule pour calmer les esprits. Finalement, c'est sur le terrain que les joueurs ont répondu en s'imposant 3-1 face au FC Nantes. Le coach portugais a profité de la conférence d'après-match pour revenir sur l'attitude des supporters.

« De tout ce qu'ils font, parfois j'ai apprécié, parfois non. Là sincèrement j'étais plus préoccupé d'arriver tard au stade. Mais on a compris le message. J'ai essayé de leur dire de ne pas rentrer dans l'excitation des médias pour nous laisser travailler, avoir un peu de patience parce qu'on est bien dans le championnat. Ils ont demandé plus de jeu, de contenu. Il faut chercher ça. J'espère qu'aujourd'hui ils sont contents, mais les victoires, c'est le plus important pour moi. Il faut du temps, il faut laisser les personnes travailler, bien que nous sommes conscients de les avoir déçus en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas rentrer dans l'excitation qui est transmise par le monde des médias et calmer un peu les choses » a réagi l'entraîneur marseillais. Simple coup de com' pour se mettre les supporters dans la poche ? Dans tous les cas, André Villas-Boas s'est offert quelques jours de tranquillité avec ce succès, le quatrième consécutif en Ligue 1. Du moins, jusqu'à la prochaine rencontre de Ligue des Champions, face à l'Olympiakos mardi soir.