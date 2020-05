OM : Villas-Boas l'annonce à McCourt, il reste à Marseille !

Dans : OM.

André Villas-Boas aurait annoncé à Frank McCourt qu'il allait continuer à l'Olympique de Marseille, ses joueurs l'ont convaincu.

Pour un coup de théâtre c’est un coup de théâtre. Alors que tout annonçait un départ d’André Villas-Boas de l’Olympique de Marseille, et même s’il a refusé la prolongation de contrat proposé par l’OM, l’entraîneur portugais aurait annoncé à Frank McCourt que finalement il avait fait le choix de rester au sein du club phocéen la saison prochaine. Selon L’Equipe, depuis quelques jours André Villas-Boas ne discutait plus avec Jacques-Henri Eyraud mais directement avec le milliardaire américain, et c’est à McCourt qu’il aurait ainsi fait part de son choix. Pour aboutir à ce revirement, André Villas-Boas aurait été convaincu de la solidarité totale et entière de ses joueurs, ainsi qu’une possible assurance par le propriétaire de l’Olympique de Marseille que l’effectif serait retouché mais pas totalement disséminé afin de faire des économies lors du prochain mercato estival.

Le quotidien sportif affirme qu’AVB a même déjà des idées de candidats pour les postes présentés dimanche par le président de l’OM via Linkedin. Reste tout de même à officialiser tout cela, mais évidemment ce changement radical d’attitude d’André Villas-Boas est une bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels souhaitaient plus que tout que le coach portugais, qui a qualifié le club phocéen pour la prochaine Ligue des champions, reste sur le banc de l’OM. En zappant Jacques-Henri Eyraud pour parler directement avec Frank McCourt, André Villas-Boas a visiblement fait un choix qui a changé la donne, sauf nouveau retournement de situation toujours possible. Décidément l'été sera vraiment chaud du côté de l'Olympique de Marseille où ce lundi les associations de supporters exigeaient le départ de Eyraud et McCourt.