OM : Villas-Boas fait une belle promesse au mercato

Ce jeudi matin, l’Olympique de Marseille a renoué le lien avec les médias en présentant les deux recrues de l’été, Leonardo Balerdi et Pape Gueye.

Deux recrues qui étoffent l’effectif marseillais, une nécessité absolue en cette année de Ligue des Champions selon André Villas-Boas. Néanmoins, le coach phocéen en veut toujours plus. Après la victoire à Nîmes en amical dimanche, il réclamait notamment deux arrivées supplémentaires, en attaque et au poste de latéral gauche. Au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ce jeudi, le Portugais a de nouveau affirmé sa volonté de recruter deux joueurs en plus. Par ailleurs, le Portugais a fait une promesse rassurante aux supporters : les éventuels départs seront tous compensés numériquement.

« Il nous manque encore deux recrues. On continue d’y travailler. Mais le groupe est déjà de qualité. S’il quelqu’un part maintenant, on devra le remplacer. On avait ciblé quatre postes prioritaires pour se renforcer, mais si quelqu’un part, il faudra trouver une recrue supplémentaire pour le remplacer. À cause du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a ciblé des profils variés, on a des préférences mais comme ce sont des joueurs connus et importants, il y a de la concurrence pour les signer. Ça va peut-être être durer jusqu'à fin septembre mais le plus tôt possible sera le mieux, parce qu'on en a besoin » a commenté André Villas-Boas, plutôt satisfait par la tournure des événements au mercato. Mais qui redoute bien évidemment les départs d’un ou plusieurs cadres durant le mois de septembre. On le sait, Morgan Sanson est très courtisé en Angleterre tandis que Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ont une grosse cote à travers l’Europe…