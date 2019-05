OM : Villas-Boas et Zubi lancent le mercato de Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille ne voulait pas se précipiter dans sa quête du nouvel entraîneur. Finalement, les dirigeants phocéens ont été très rapides et ultra-réactifs pour embaucher André Villas-Boas, nommé entraîneur de l’OM, où il succède à Rudi Garcia. Officiellement présenté ce mercredi matin, le Portugais a déjà débuté son travail dans la cité phocéenne, notamment en ce qui concerne le mercato, rapporte RMC. « André Villas-Boas a d’ores et déjà travaillé sur le projet olympien et fixé quelques priorités de travail sur l’effectif actuel » explique la radio.

De son côté, L’Equipe apporte quelques précisions sur la méthode de l’Olympique de Marseille pour le mercato à venir. A en croire les indiscrétions glanées par le quotidien national, Andoni Zubizarreta aura enfin un rôle décisif dans la stratégie du club. « Lors du mercato, il ciblera des joueurs en devenir ou de bonnes affaires » explique le journal, qui confirme que le choix d’André Villas-Boas est avant tout celui du directeur sportif espagnol, lequel apprécie le Portugais depuis de longues années. Pour la première fois depuis bien longtemps, ce sont donc deux hommes forts à la tête du sportif qui vont décider conjointement du mercato.