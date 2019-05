OM : Villas-Boas est un cinglé, Pierre Ménès disjoncte

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Favori pour succéder à Rudi Garcia du côté de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas divise les supporters, mais également les observateurs.

Certains louent son CV, avec notamment une Ligue Europa remportée du côté de Porto, tandis que d’autres s’attardent davantage sur les échecs du Portugais en Premier League. Pierre Ménès se situe assurément dans la deuxième catégorie. Invité à s’exprimer sur la possible venue d’André Villas-Boas, le consultant de Canal Plus n’a pas mâché ses mots. Cela fera assurément réagir…

« C’est un cinglé qui a mis Chelsea à feu et à sang et qui a mis 3 mois à faire jouer Lloris à Tottenham. Et hors de prix » a lâché Pierre Ménès, répondant à l’un de ses followers sur Twitter. Un message qui a évidemment étonné au vu de la virulence des propos du consultant, lequel est donc totalement contre la venue d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Reste que selon certains médias portugais, son arrivée sur le banc phocéen pourrait être officialisée en milieu de semaine.