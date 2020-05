OM : Villas-Boas en Bundesliga ? Le scénario choc !

Dans : OM.

André Villas-Boas a mis un coup de pression sur les dirigeants de l'Olympique de Marseille concernant l'avenir. Au point qu'un départ du coach portugais est évoqué.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à fêter au Vélodrome sa qualification pour la Ligue des champions, mais les supporters sont évidemment heureux de voir la C1 revenir au Vélodrome. Tandis que les rumeurs d’un rachat sont également un motif d’excitation, un autre sujet est cette fois nettement moins réjouissant. S’exprimant sur RMC la semaine passée, André Villas-Boas a mis un énorme coup de pression sur les dirigeants de l’OM en prévenant qu’il n’irait pas au combat en Ligue des champions s’il ne dispose pas d’un effectif armé pour les joutes européennes. Pour Didier Roustan, cela ne sent pas bon concernant l’avenir marseillais d’André Villas-Boas.

Le journaliste estime que l’entraîneur portugais sait ce qu’il fait et cela ne va pas dans le sens de Marseille. « André Villas-Boas prépare le terrain, car il demande des choses qui sont impossibles. L’OM peut, peut-être garder Zubizarreta, mais avoir une équipe compétitive dans l’état économique du club, qui doit plus vendre qu’acheter, c’est impossible et il le sait très bien (...) A partir de janvier, Villas-Boas était en position de force car l’OM était dauphin du PSG et savait que cela pouvait aller au bout. Et là, ça a changé, on se souvient de son histoire avec Aldridge, alors que cela pouvait se régler en interne et que cela a pris des proportions terribles. Et là, s’il demande l’impossible quelque part ça ne va pas. Cela veut dire que s’il y a un super club qui le demande, même s’il est bien à Marseille, c’est maintenant qu’il doit prouver qu’il peut diriger une grosse équipe, il ne veut pas durer jusqu’à 65 ans. Il suscite de l’intérêt en Allemagne par exemple... », a confié Didier Roustan sans citer le club. Présent aussi sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour a confirmé cette piste allemande pour André Villas-Boas. De quoi trembler du côté de l’OM.