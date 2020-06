OM : Villas-Boas en boss du mercato, les agents applaudissent

Dans : OM.

A la recherche d’un directeur chargé du secteur sportif et d’un autre pour le secteur commercial, l’Olympique de Marseille n’a pour le moment pas trouvé son bonheur.

En attendant, il faut bien s’occuper des affaires courantes et récemment, le club provençal a annoncé avec délectation le passage chez les professionnels de plusieurs jeunes joueurs du club. Cela vaut aussi pour l’un des plus prometteurs de la bande, Ugo Bertelli. Son annonce a été tardive, ce qui a eu le don de faire peur aux supporters, mais au final le milieu de bientôt 17 ans a été séduit par le projet de son club formateur, mais aussi par le discours d’André Villas-Boas. Faute de dirigeant lié directement au sportif, l’entraîneur portugais prend ses aises dans le domaine du mercato, comme l’a reconnu Frédéric Guerra.

« J’ai signé vendredi Ugo Bertelli à Marseille parce que Villas-Boas a décidé de l’amener avec lui en stage de début de saison. AVB a insisté pour le signer. Bertelli est suivi par l’ensemble des grands clubs européens, il y a du talent. Mais on a bien discuté avec Jacques-Henri Eyraud et Nasser Larguet, ils ont signé un certain nombre de contrats. Les joueurs sont bavards, il connaissent les surenchères. La majorité d’entre eux a compris que le pourcentage de réussite à l’étranger est faible. Moi je prône le fait de signer son premier contrat pro dans son club formateur, c’est une condition sine qua non pour la réussite de l’homme, je ne parle même pas du joueur », a expliqué sur RMC l’agent d’Ugo Bertelli, ravi de voir que tout l’état-major de l’OM a pris ces dossiers au sérieux avant de s’attaquer à un mercato autrement plus délicat.