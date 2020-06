OM : Villas-Boas effraie les jeunes, le témoignage choc

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a timidement lancé son mercato en ce mois de juin, en officialisant la signature de six premiers contrats professionnels.

Un bon moyen d’étoffer l’effectif à la disposition d’André Villas-Boas, et de sécuriser certains joueurs jugés comme très prometteurs, à l’image de Cheick Souaré et d’Hugo Bertelli. Néanmoins, les cas de deux minots sont encore en suspens. En effet, les discussions se poursuivent au sujet des signatures de Niels Nkounkou et de Yassine Ressa. Le premier cité, latéral gauche très offensif de 19 ans, est un joueur dont le nom revient assez régulièrement sur le devant de la scène. Ces derniers jours, un intérêt de Nice à son sujet a filtré mais finalement, le Gym a fait le choix d’Hassane Kamara, de Reims (26 ans).

La gestion de Phliponeau interroge en interne

Ce lundi, La Provence se penche sur le dossier Niels Nkounkou. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 et certaines formations étrangères, le défenseur doit donner sa réponse à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Mais visiblement, Nkounkou est dans le doute pour une raison bien précise. « Comme de nombreux jeunes de l'OM, le cas d'Alexandre Phliponeau, qui n'a pas joué une seule minute la saison dernière après avoir signé un contrat pro, le fait réfléchir » explique le quotidien marseillais. Autrement dit, la gestion des jeunes par André Villas-Boas n’a pas encore convaincu tout le monde à l’Olympique de Marseille, malgré le temps de jeu accordé à Lucas Perrin et à Marley Aké avec les professionnels cette saison. Reste maintenant à voir si le coach portugais, qui avait clairement indiqué en début de saison dernière que Niels Nkounkou n’était pas prêt tactiquement pour jouer en Ligue 1, s’investira afin de convaincre le défenseur de 19 ans de signer pro à Marseille…