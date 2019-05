OM : Villas-Boas donne son feu vert, il dit oui à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Priorité absolue du directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta pour le poste d’entraîneur, André Villas-Boas est à un pas de la cité phocéenne. Actuellement présent à Monaco, où il a assisté au Grand Prix de Formule 1 dimanche, le Portugais a effectivement donné son accord de principe pour rejoindre l’OM, affirme RMC. Désormais, l’ancien technicien de Tottenham et de Chelsea va rencontrer Jacques-Henri Eyraud afin de négocier les détails financiers de sa venue. Mais il n’y a dorénavant plus beaucoup de suspense. Sauf énorme retournement de situation, André Villas-Boas sera bien le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille.

« Le technicien portugais, sans poste depuis son départ de Shanghai, veut entraîner l’OM et en fait sa priorité. Les discussions continuent entre les deux parties. Une rencontre va avoir lieu entre l'ancien coach de Tottenham et Jacques-Henri Eyraud dans les prochains jours. André Villas-Boas est le favori de la short-list de l’OM. L’entraîneur portugais est d’ailleurs présent sur la Côte d’Azur, où il a assisté aujourd’hui au Grand Prix de Formule 1 en Principauté. Dans l’entourage du Portugais, on se dit très optimiste concernant une signature à l’OM » explique la radio, généralement bien informée et qui confirme donc l’imminence de la venue de Villas-Boas à Marseille. De son côté, L’Equipe affirme qu’un accord financier est déjà intervenue entre « AVB » et le club phocéen, et que c’est désormais le staff du Portugais qui est au cœur des négociations.