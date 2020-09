OM : Villas-Boas critiqué, un gros changement exigé

Dans : OM.

Après un début de saison canon (2 victoires en 2 matchs), l’Olympique de Marseille a brutalement calé avec une défaite et deux matchs nuls au Vélodrome…

Résultat, le club phocéen pointe à une triste neuvième place à l’issue de la cinquième journée de Ligue 1. Tenue en échec par Metz à domicile ce week-end, la formation d’André Villas-Boas peine cruellement dans le jeu. Le technicien portugais semble avoir perdu la magie qui opérait sur son équipe la saison dernière, alors qu’il dispose pourtant des mêmes joueurs que la saison précédente, et qu'il utilise le même système. Plus que jamais, le 4-3-3 immuable d’André Villas-Boas est en danger. Dans un édito publié en ce début de semaine, Le Phocéen a réclamé un changement urgent. Le positionnement de Dimitri Payet est au cœur des débats…

Payet enfin repositionné en n°10 ?

« AVB devrait plutôt chercher à changer les choses en changeant son système. On peut, par exemple, imaginer un 4-2-3-1 avec un duo de milieux défensif constitué de Kamara et Gueye (ou Strootman) et voir un Payet délesté des tâches défensives en le plaçant juste en dessous de Benedetto. En ce qui concerne les couloirs, si on voit mal comment remplacer Thauvin, Radonjic ou Aké pourraient occuper (dans le désordre) le côté gauche en apportant la vitesse nécessaire. Ainsi, Payet occuperait la seule position qui peut lui convenir dans l'état actuel » suggère le média, qui souligne par ailleurs que Luis Henrique pourrait être une solution intéressante pour occuper le rôle de milieu gauche au sein de ce 4-2-3-1 dans les semaines à venir. Mais le jeune Brésilien de 18 ans découvrant à peine l’Europe, il apparaît assez improbable de le voir débuter un match aussi important que celui qui attend l’OM face à l’Olympique Lyonnais, dimanche prochain au Groupama Stadium…