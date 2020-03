OM : Villas-Boas, c’est niveau bas de tableau en Premier League

Dans : OM.

En réussite avec l’Olympique de Marseille, l’entraîneur André Villas-Boas possède une belle cote auprès des supporters et des observateurs français. Mais en Angleterre, ses échecs n’ont pas été oubliés.

Choisi par le directeur sportif Andoni Zubizarreta l’été dernier, André Villas-Boas fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur olympien, malgré un effectif limité, réussit presque l’exploit de maintenir son équipe à la deuxième place de Ligue 1. Et n’hésite pas à dire tout haut ce qu’il pense réellement. Avec une telle cote de popularité, et compte tenu de ses passages à Chelsea et à Tottenham, le Portugais pourrait vite attirer des clubs anglais. Mais peut-être pas ceux du haut de tableau si l’on en croit le journaliste Jack Pitt-Brooke.

« Si l’on pourrait le revoir en Angleterre ? Oui, forcément, car il a dirigé deux des plus grands clubs anglais. Son nom avait d'ailleurs été cité à Liverpool avant l'arrivée de Jürgen Klopp, puis après à Everton et West Ham, a rappelé notre confrère de The Athletic, contacté par Le Phocéen. C'est une bonne chose pour lui d'être de retour dans un grand championnat après s'être éloigné en Chine et en Russie. »

« Des clubs comme Newcastle ou West Ham »

« Mais, les choses évoluent rapidement en Premier League, et je pense que s'il souhaitait revenir, il n'aurait plus accès au Big Five, a estimé le spécialiste. Il faut se rendre compte qu'un club moyen comme Everton est dirigé par Carlo Ancelotti, ce qui en dit long sur le niveau des managers ici. S'il veut revenir, il devra viser des clubs de milieu ou de bas de tableau dans un premier temps, comme Newcastle ou West Ham. » Malgré ses coups de pression à la direction, « AVB » ne semble pas sur le départ.