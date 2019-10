OM : Villas-Boas après Garcia, le vestiaire respire

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Cet été, l’Olympique de Marseille a pris un petit risque en allant chercher André Villas-Boas.

Et pour cause, le coach portugais n’avait plus entraîné en Europe depuis un certain temps, et ce choix ne faisait clairement pas l’unanimité auprès des supporters. Mais grâce à sa bonne communication, sa franchise et son envie de mettre un jeu offensif en place, l’ancien technicien du FC Porto a conquis tout le monde. Les supporters, qui l’ont clairement érigé en homme fort du club devant Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, mais également les joueurs.

En interne, on savoure la méthode André Villas-Boas, qui tranche avec celle de son prédécesseur Rudi Garcia, comme l’a indiqué un joueur sous couvert d’anonymat à RMC. « Villas-Boas est très ouvert. Il parle beaucoup avec nous, avec une bonne humeur mais aussi beaucoup de franchise quand il y a des désaccords ou qu’il doit nous faire part d’une critique. Ça fait du bien » a indiqué ce membre du vestiaire de l’Olympique de Marseille, qui a apprécié le changement estival dans la cité phocéenne avec la nomination de Villas-Boas. Et ce n’est pas la défaite dans le classique face à un PSG galactique qui va altérer le jugement des joueurs et des fans au sujet du Special Two…