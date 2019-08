OM : Villas-Boas alerté, ce duo handicape Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Reims samedi après-midi, André Villas-Boas avait décidé de faire confiance à Kevin Strootman et à Luiz Gustavo au milieu de terrain.

Les deux joueurs se sont plutôt bien entendus en période de pré-saison mais face aux Champenois au Vélodrome, il est clair que ce duo n’a pas bien fonctionné. En effet, le Brésilien et le Néerlandais ne semblent pas complémentaires et selon Pierre Maturana, André Villas-Boas doit vite arrêter les frais en sacrifiant l’un ou l’autre dès sa prochaine composition, à Nantes samedi lors de la deuxième journée.

« On a l’impression qu’entre Strootman et Gustavo, il y en a un de trop. Ils s’annulent l’un et l’autre au lieu de se compléter, entre un qui couvre et un qui se projette. Là ils font la même chose, et ils le font mal. Nous on aime quand Gustavo se projette, perce des lignes, or là il ne rien fait et ne prend pas d’initiative » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Villas-Boas, qui dispose également de Maxime Lopez, Morgan Sanson et Florian Chabrolle dans ce secteur de jeu…