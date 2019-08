OM : Villas-Boas a eu la peau du doc du club

Dans : OM, Mercato.

Médecin du club olympien depuis janvier 2017, Franck Le Gall a été mis à pied par courrier, annonce RMC ce mardi.

Le responsable de la cellule médicale était en grand froid avec le nouvel entraineur, André Villas-Boas, depuis le début de leur collaboration. Celui qui est également le médecin de l’équipe de France va devoir se rendre à un entretien préalable à son licenciement dans quelques jours. L’OM lui reproche des « dysfonctionnements » et des désaccords de plus en plus marqués avec ses collaborateurs.

Une décision forte puisque Le Gall faisait partie des derniers remparts de la garde rapprochée de Rudi Garcia, avec qui il avait collaboré à Lille avant de le suivre à Marseille. En tout cas, le club provençal n’a pas perdu de temps puisqu’il a confié la responsabilité du pole médical chargé de l’équipe professionnel, de la réserve et des féminines à Abou Sbihi, chirurgien orthopédiste et ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Marseille, explique RMC.