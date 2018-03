OM : Vieil accord et petit pactole, Valbuena affronte l’OM

Dans : OM, Ligue 1, Info.

Ce mardi après-midi, Mathieu Valbuena et l’Olympique de Marseille se retrouveront. Mais il ne s’agira pas de belles retrouvailles entre l’attaquant de Fenerbahçe et son ancien club, bien au contraire. En effet, les deux parties se retrouveront à partir de 14h30 au conseil des Prud’hommes de Marseille. La raison ? L’ex-meneur de jeu de l’Equipe de France réclame la coquette somme de 568.000 euros au club phocéen à la suite d’un différend en 2014 avec son ancien agent, Christophe Hutteau, selon les informations de La Provence.

Vincent Labrune au cœur du problème ?

A cette époque, Mathieu Valbuena souhaite quitter l’OM pour rejoindre le Dynamo Moscou. Il décide alors de confier ses intérêts à Jean-Pierre Bernès. Vexé, l’ex-agent du joueur, à savoir Christophe Hutteau, demande alors cette somme de 568.000 euros sur la foi d’un protocole d’accord en cas de transfert. Accord confirmé par le TGI d'Aix-en-Provence, et refusé par le joueur. En juin 2015, il honore finalement son engagement. Et à la surprise générale, l’attaquant français et ses avocats ont décidé de réclamer cette somme... à l’OM, en vertu d’un engagement « moral » de l’ancien président, Vincent Labrune, qui aurait répondu « ok » à une demande par mail en ce sens. Une histoire très complexe que les Prud’hommes devront trancher…