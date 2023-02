OM : Victime de Longoria au mercato, ce buteur témoigne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du mercato hivernal, l’OM a multiplié les pistes en attaque et s’est finalement attaché les services de Vitinha pour plus de 30 millions d’euros.

Durant plusieurs semaines, Pablo Longoria a négocié avec acharnement la venue de Terem Moffi en provenance de Lorient. Mais en dépit d’un accord avec les Merlus, le deal est tombé à l’eau en raison de la volonté du joueur de signer à Nice, club qu’il a rejoint par la suite. L'Olympique de Marseille s’est ensuite tourné vers Vitinha, mais les négociations ont été âpres car les clubs anglais tels que Southampton ou encore Brighton étaient dans la danse. A quelques jours de la fin du mercato, Marseille pensait d’ailleurs que Vitinha allait lui échapper et avait activé un plan de secours avec Sardar Azmoun, du Bayer Leverkusen. L’accord était trouvé avec le club de Bundesliga pour le transfert de l’Iranien, mais tout s’est décanté avec Braga pour Vitinha, qui a finalement rejoint l’Olympique de Marseille pour 32 millions d’euros, faisant du buteur portugais le joueur le plus chère de l’histoire du club olympien.

Azmoun raconte comment l'OM l'a recalé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IAmSardar (@sardar_azmoun)

Plan B finalement snobé dans les derniers instants du mercato hivernal, Sardar Azmoun est la grande victime de la venue de Vitinha à Marseille. Et dans la presse allemande, le buteur iranien a confirmé que son transfert à l’OM avait été annulé au dernier moment alors que tout était ficelé au point que le joueur avait même choisi son numéro de maillot en Provence. « Le fait est que mon transfert à l'Olympique de Marseille dans la fenêtre d'hiver était une affaire conclue. Même mon numéro de maillot a été choisi, cependant, l'accord a été annulé à la dernière minute et je suis resté au Bayer Leverkusen » a expliqué Sardar Azmoun, victime des méthodes impitoyables de Pablo Longoria, qui active plusieurs pistes en même temps lors du mercato afin d’être certain de recruter un joueur au poste ciblé. Une méthode qui fait logiquement des déçus comme ce fut visiblement le cas de Sardar Azmoun, lequel se voyait déjà enfiler la tunique marseillaise à l’Orange Vélodrome.