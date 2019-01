OM : Vers un grand mercato ? L’OM peut remercier son Mino

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Tout heureux d’avoir réussi à faire signer Mario Balotelli, l’Olympique de Marseille compte bien profiter de cet accord si difficile à trouver avec Mino Raiola pour effectuer un deuxième coup de prestige sur le marché des transferts. En effet, à la recherche d’un arrière gauche, le club phocéen rêve depuis longtemps de faire venir Dalbert Henrique, brillant avec Nice mais peu utilisé à l’Inter Milan. Ce changement de cap qui semblait difficilement envisageable il y a quelques jours de cela, emballe désormais la presse italienne. Il faut dire que Mino Raiola est également le représentant de l’arrière gauche, et il compte profiter de ses nouvelles entrées à l’OM pour pousser vers un prêt avec option d’achat.

Le Brésilien retrouverait ainsi un championnat qu’il connaît bien, et un temps de jeu beaucoup plus élevé, surtout avec cette saison où Jordan Amavi n’est plus que l’ombre de lui-même. Un scénario qui comblerait certainement les supporters marseillais, qui rêvaient de deux recrues pour cet hiver, et pourraient voir leur souhait être exaucé. Selon Calcio Mercato, les discussions ont bien avancé ces dernières heures, et un bouclage après le week-end peut-être envisagé, si les négociations continuent d’aller dans le bon sens.