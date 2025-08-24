OM ‍: Véronique Rabiot supplie Milan de prendre son fils

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Mis en vente par l'OM après sa bagarre avec Rowe, Adrien Rabiot doit se trouver un club au plus vite sous peine de vivre une saison blanche. Le clan du milieu de terrain travaille en ce sens et privilégie le Milan AC à ce stade.

L'aventure d'Adrien Rabiot à Marseille prendra normalement fin en ce mois d'août. Cadre de l'OM il y a peu, le milieu français est persona non grata depuis sa violente bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes. Sa direction l'a mis en vente au mercato malgré ses qualités, son expérience et son statut d'international français. Difficile d'imaginer son retour dans le groupe le 2 septembre surtout qu'il ne possède plus qu'un an de contrat restant chez les Phocéens. Pour ne pas vivre le destin de Chancel Mbemba l'année dernière, Rabiot doit trouver un club au plus vite. Un travail de tous les instants au vu du salaire du joueur.

Rabiot mise tout sur Milan

Un club sort du lot sur le papier, le Milan AC. Les Rossoneri sont dirigés par Massimiliano Allegri, grand fan de Rabiot depuis leur collaboration commune à la Juventus. Un amour réciproque comme le confirme Tuttomercatoweb. Le site italien affirme que Véronique Rabiot a pris contact avec la direction lombarde pour favoriser le transfert de son fils au Milan AC. Les négociations avancent sérieusement entre le joueur et le club italien. Restera ensuite à convaincre l'OM sur le plan financier.

Impossible pour Milan de lâcher une grosse somme d'argent instantanément. Cependant, des ventes pourraient aider les Milanais à conclure le dossier Rabiot. Dans l'entrejeu, Yunus Musah est convoité par l'Atalanta, Yacine Adli est sur les tablettes de nombreux clubs en Europe et dans le Golfe. Enfin, Ismaël Bennacer doit partir à Marseille. De quoi libérer de la place dans le vestiaire et dans la masse salariale des Lombards. Dans ces conditions, le transfert d'Adrien Rabiot pourra se finaliser dans les derniers jours d'août. C'est en tout cas le souhait de tout le monde.