OM : Veretout à Marseille, c'est sérieux !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, Pablo Longoria aimerait recruter Jordan Veretout à l’OM.

En froid avec ses dirigeants du côté de l’AS Roma, Jordan Veretout est une piste sérieuse de l’Olympique de Marseille afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Selon les informations obtenues par Il Romanista, l’intérêt de Pablo Longoria pour l’ex-milieu de terrain du FC Nantes et de l’AS Saint-Etienne est bien réel. Les excellentes relations entre l’OM et la Roma pourraient faciliter ce deal, un an après les prêts avec option d’achat automatiques de Pau Lopez et de Cengiz Ünder du club de la Louve à l’OM. Pablo Longoria s’entend à merveille avec les dirigeants de la Roma et aimerait profiter de ses bonnes relations dans le but de recruter Jordan Veretout, sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2024 mais qui n’est pas un titulaire aux yeux de José Mourinho cette saison.

Veretout priorité de Longoria au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Appelé en Equipe de France il y a tout juste un an, Jordan Veretout fait assurément partie des meilleurs milieux de terrain français et nul doute que l’Olympique de Marseille réaliserait un superbe coup en s’attachant ses services. Il faudra en revanche sortir le chéquier pour obtenir le renfort de Jordan Veretout, que la Roma ne cédera sans doute pas pour une somme inférieure à 15 millions d’euros. Par ailleurs intéressé par Axel Witsel, libre à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund le 30 juin, l’Olympique de Marseille cherche un milieu défensif très à l’aise techniquement pour compenser le départ de Boubacar Kamara. Les spécialistes de Jorge Sampaoli le savent, l’entraîneur argentin de l’OM aime pouvoir compter sur un faux numéro dix au poste de sentinelle, comme c’était par exemple le cas avec le FC Séville, où il utilisait Ever Banega juste devant la défense. En ce sens, Jordan Veretout a le profil idéal pour l’OM, d’où l’intérêt plus sérieux que jamais de Pablo Longoria pour le Français de 29 ans.