Axel Witsel ciblé, Sampaoli veut du lourd à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’OM va devoir recruter du lourd au milieu de terrain lors du mercato estival.

En perdant Boubacar Kamara dès l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille a perdu l’un des cadres de Jorge Sampaoli. Et pour cause, le néo-international français a livré une saison exceptionnelle à Marseille, contribuant grandement à la qualification de son club formateur en Ligue des Champions. Le départ de Boubacar Kamara va logiquement laisser un grand vide que les dirigeants phocéens vont tenter de combler lors du prochain mercato. Et tandis que Jorge Sampaoli a quelques idées au Brésil, l’OM est également intéressé à la surprise générale par le profil d’Axel Witsel, selon les informations du site Football Club de Marseille. En fin de contrat avec le Borussia Dortmund dans un mois, l’international belge est ciblé par Pablo Longoria, qui a d’ores et déjà soumis son profil à Jorge Sampaoli.

Axel Witsé pour remplacer Bouba Kamara à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Axel Witsel (@axelwitsel28)

Selon les informations du média marseillais, Jorge Sampaoli a approuvé la potentielle signature d’Axel Witsel à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, avec la qualification en poche pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’entraîneur marseillais souhaite apporter de l’expérience à un groupe relativement jeune. La piste semble sérieuse pour l’OM dans la mesure où un premier contact serait déjà intervenu entre Axel Witsel et les dirigeants de l’Olympique de Marseille afin de prendre la température. Le milieu de terrain de 33 ans, passé par la Russie ou encore la Chine avant de revenir au Borussia Dortmund, sera-t-il intéressé par la perspective de disputer la Ligue des Champions à Marseille ? On peut penser que oui. Il faudra en revanche résoudre l’équation financière pour Pablo Longoria ainsi que pour Frank McCourt. Car même si Axel Witsel est libre, son salaire est conséquent et nécessitera un effort important de la part des dirigeants marseillais.