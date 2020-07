OM : Vente de Marseille, Pierre Ménès est effaré !

Dans : OM.

Le dossier de la vente éventuelle de l'Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi suscite bien des commentaires. Mais pour Pierre Ménès tout cela ne sent pas bon.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #VenteOM est quotidiennement bien placé, mais cela ne change rien au mystère qui plane autour de l’offre préparée par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal afin de convaincre Frank McCourt de céder l’Olympique de Marseille. Devant la multiplication des insiders en pyjama et des autoproclamés spécialistes du Moyen-Orient, difficile de s’y retrouver. Invité d’Azur TV, Pierre Ménès avoue ne pas vraiment comprendre l’attitude de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, au point de se demander si tout cela est bien sérieux alors même que l’OM semble se préparer sereinement à une reprise de la Ligue 1 et à son retour en Ligue des champions.

Pour le consultant de Canal+, la situation est réellement sidérante. « C’est le bordel, mais bon c’est une habitude à Marseille, on se souvient tous de l’épisode Kachkar. Maintenant, j’ai beaucoup de mal à imaginer que des gens qui ont autant d’argent dévoilent leurs cartes comme ça dans les médias. En tous cas, le mec (Ndlr : Mohamed Ajroudi) est en train de s’offrir une campagne de communication à peu de frais. Un petit peu comme Toulon qui bénéficie de la lumière faite par Mourad Boudjellal. Et puis Boudjellal, il est gentil, mais qu’est-ce qu’il connaît au foot ? Ce n’est pas parce qu’il a réussi dans le rugby qu’il va réussir dans le foot. Ça n’a rien à voir, même si je veux bien reconnaitre que ça va se jouer sur un terrain avec du gazon (…) Ce n’est pas le même sport, pas les mêmes investissements, ça n’a rien à voir », explique Pierre Ménès, qui a bien du mal à croire que cette vente de l'Olympique de Marseille soit réellement dans les tuyaux.