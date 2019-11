OM : Vendre le club ou rester, McCourt a fait son choix

Dans : OM.

Lassé par les mauvais résultats et la situation financière du club, Frank McCourt aurait pu songer à vendre l’OM. Visiblement, ce n’est pas (encore) le cas…

En octobre 2016, l’homme d’affaires américain promettait aux supporters de l’Olympique de Marseille qu’il injecterait plus de 200 ME dans le club. Trois ans après, l’heure est aux bilans. Et sans aucun doute, Frank McCourt a tenu sa parole. En effet, le Bostonien a envoyé l’argent, comme lui avait familièrement demandé le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Le souci, c’est que les résultats sportifs ne suivent pas. Néanmoins, Frank McCourt tient bon la barre et selon L’Equipe, il n’a aucunement l’intention de vendre l’OM.

« McCourt surveille les dépenses, donc, mais il n'a pas l'intention de s'en aller alors qu'il planche, avec son président, sur un plan stratégique à cinq ans. L'objectif porte sur la nouvelle formule de la C1, comme l'évoquait Jacques-Henri Eyraud dans ces colonnes en juillet » explique le quotidien national, qui indique que Frank McCourt a donc un plan pour relancer l’Olympique de Marseille, tant sportivement que financièrement. Reste que cette nouvelle coupe d’Europe est loin d’avoir vu le jour. Pour l’heure, rien n’est officiel concernant l’avenir de la Ligue des Champions. Indirectement, cela pourrait donc avoir une incidence sur l’avenir de l’Olympique de Marseille et de son propriétaire américain Frank McCourt, lequel n’a par ailleurs pas l’intention de faire des folies au mercato hivernal.