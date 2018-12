OM : Valère Germain à Monaco, aucune offre pour l'instant

Dans : OM, Mercato, Monaco.

En panne totale de réussite avec l'Olympique de Marseille, où Rudi Garcia semble désormais lui préférer Kostas Mitroglou même dans le rôle de remplaçant, Valère Germain risque de rapidement quitter le club phocéen. Et depuis quelques jours, on évoque un retour possible de l'attaquant à l'AS Monaco, où il s'était fait remarquer d'abord en Ligue 2, avant d'être prêté à Nice, puis d'être transféré à l'OM en juin 2017 pour 10ME.

Cependant, s'il y a du mouvement dans l'air pour Valère Germain, on ne semble pas vouloir prendre une décision trop hâtive du côté de la Principauté. En effet, si la piste menant à l'attaquant français de l'Olympique de Marseille est étudiée, rien n'a bougé affirme Mohamed Bouhafsi. « Il y a une réflexion de l’As Monaco sur ce dossier. En revanche pas de discussions concrètes pour le moment », a indiqué le journaliste de RMC lorsqu'il a été interrogé via Twitter par un supporter de l'OM. Si les responsables monégasques étudient cette solution, la perspective de voir Valère Germain revenir à Louis II ne semble pas vraiment emballer les supporters de l'AS Monaco. Mais la 19e place au classement du club entraîné par Thierry Henry empêche probablement de faire la fine bouche à l'entame du mercato hivernal.