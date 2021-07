OM : Valence résiste, le dossier Wass s'enlise

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit au mercato, l’OM piste Pol Lirola mais également Daniel Wass.

A une semaine de la reprise du championnat, Marseille tarde à finaliser ses deux pistes prioritaires au poste de latéral droit. En attendant, Valentin Rongier ou encore Boubacar Kamara occupent ce poste dans une organisation très hybride. De son côté, Pablo Longoria s’active pour boucler au plus vite les venues de Pol Lirola et de Daniel Wass. En ce qui concerne le latéral espagnol de la Fiorentina, les négociations sont très âpres depuis le début, mais un accord pourrait être trouvé entre 10 et 12 ME. Du côté de Daniel Wass, on pensait que cette piste serait beaucoup plus facile à concrétiser mais Valence n’a pas l’intention de brader son international danois, selon les informations obtenues par Super Deporte.

Le média local affirme ce vendredi que le FC Valence a refusé une offre de 2 ME de la part de l’Olympique de Marseille pour le transfert de Daniel Wass. Du haut de ses 32 ans, l’ex-joueur d’Evian Thonon Gaillard sera en fin de contrat en juin 2022 avec Valence et souhaite rejoindre Marseille. Les dirigeants espagnols ne sont donc pas en position de force, mais ils ne souhaitent pas se faire dicter la loi de Pablo Longoria, et entendent bien récupérer le plus gros chèque possible. C’est ainsi que cette première offre a été refusée, en attendant une probable surenchère de la part de l’Olympique de Marseille. Le FC Valence, qui a conscience de la qualité du joueur, lui a d’ores et déjà proposé une prolongation de contrat. Mais le média est catégorique en affirmant que Daniel Wass a repoussé l’offre du FC Valence sans même tenter de la négocier. Le Danois est obnubilé par sa potentielle signature à Marseille, où il aimerait évoluer sous les ordres du bouillonnant Jorge Sampaoli la saison prochaine.