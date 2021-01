OM : Valbuena tombe sur Villas-Boas, c'est du lourd

Dans : OM.

Suite à la nouvelle défaite contre Lens en Ligue 1 (0-1), les principaux acteurs de l’Olympique de Marseille subissent une grosse vague de critiques…

Quoi de plus logique quand on sait que le club phocéen est en train de bafouer son statut de candidat à une deuxième chance en Ligue des Champions. Après une première partie de saison compliquée, avec notamment une multitude d’échecs en C1, Marseille est en train de tout gâcher en championnat. Sixième de L1, à huit points du podium avec un match en moins, l’OM va mal. En ne prenant qu’un seul point sur neuf face à Dijon (0-0), Nîmes (1-2) et Lens au cours des derniers jours, l’équipe d’André Villas-Boas a plongé dans la crise. Et pour Mathieu Valbuena, les responsables sont très nombreux, des joueurs à la direction en passant par AVB…

« On avait l'impression qu'ils avaient touché le fond contre Nîmes, mais ils creusent encore plus profond. Ça a été catastrophique dans tous les compartiments. Quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour-propre. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Il n'y a aucune réaction. Villas-Boas, ça fait un an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a fait progresser son équipe ? Rien du tout. Il n'a rien fait progresser. Tactiquement, Lens les a trimballés. Il y a trop d'espaces. Les joueurs ont le temps de contrôler, de regarder... Tout le monde vient en retard, tout le monde est perdu sur le terrain. La direction ? C'est bien beau de taper sur la table et de mettre des ultimatums. Mais Eyraud a une grande part de responsabilité, ainsi que McCourt, parce qu'on ne le voit pas… », a balancé le consultant de RMC, qui parle en connaissance de cause, sachant qu’il a croisé l’OM cette saison en Ligue des Champions...