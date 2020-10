OM : Valbuena superstar, la réaction de Djibril Cissé est violente

Dans : OM.

Réagissant à la performance de Mathieu Valbuena contre l'Olympique de Marseille, Djibril Cissé n'a pas crié son enthousiasme.

Cité dans le dossier de la sextape de Mathieu Valbuena, puisqu’il avait joué les intermédiaires au tout début de l’histoire sans toutefois être impliqué dans l’affaire, Djibril Cissé est désormais consultant de la chaîne L’Equipe. Et c’est dans ce cadre que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur la performance de Mathieu Valbuena sous le maillot de l’Olympiakos face à l’OM. Si nombreux ont été ceux à trouver l’ancien phocéen très bon contre Marseille, Djibril Cissé a lui mis du cœur à relativiser cette prestation réussie de Mathieu Valbuena, en y mettant plusieurs bémols et en refusant dans un premier temps de noter Valbuena avant finalement de lui mettre un 7 sur 10 quand même.

Et Cissé de s’offusquer quand on lui dit que Valbuena avait mis Thauvin et Payet dans sa poche. « Thauvin et Payet ne sont pas en forme actuellement, Mathieu a fait un bon match, mais bon il n’a pas été énorme. Et puis il joue chez lui, contre son ancienne équipe. Il a plus de choses de son côté que les deux autres. De là à dire qu’il les a mis dans sa poche…On parle d’un match, dans une période où Payet est au fond du gouffre et que l’autre est bien en Grèce où c’est plus facile qu’en France. Il faut relativiser, il n’a pas non plus marché sur l’eau, l’Olympiakos est en confiance », a lancé, sur la chaîne sportive, un Djibril Cissé visiblement pas copain avec Mathieu Valbuena et qui tient à le faire remarquer.