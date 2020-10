OM : Valbuena peut faire pleurer Marseille, Mandanda prévient

Dans : OM.

Mercredi soir auront lieu les retrouvailles entre l’OM et Mathieu Valbuena au Pirée, lors de première journée de la Ligue des Champions. Un match spécial face à celui qui a joué 331 matches sous le maillot olympien.

Le doux parfum de Ligue des Champions manquait à l’Olympique de Marseille. Après sept ans d’absence dans la compétition, le club phocéen s’apprête à entendre à nouveau l’hymne si célèbre de la C1. En attendant une qualification éventuelle en huitièmes de finale, la première des six échéances européennes prévues se tiendra en Grèce, sur le terrain de l’Olympiakos. Un match qui donnera l’occasion au club olympien de retrouver son ancien joueur Mathieu Valbuena. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match, Steve Mandanda n’a pas échappé aux questions des journalistes au sujet de son ami et ex-coéquipier.

Le portier tricolore est heureux de le retrouver mais redoublera de vigilance dans son but. « Tout le monde connaît Mathieu. Je le connais très bien pour avoir joué pas mal d’années avec lui. C’est un joueur extraordinaire, qui a beaucoup de qualités. Il est très adroit devant le but. En étant gardien et en le connaissant, je serai encore plus vigilant. Mais ce n’est pas le seul sur le terrain. D’autres joueurs sont aussi en forme », a-t-il expliqué. Auteur de superbes buts en C1 quand il était à l’OM, Mathieu Valbuena ne se privera pas de réitérer cela face à son club de cœur pour lancer parfaitement l’Olympiakos dans cette campagne de Ligue des Champions. Et cela malgré son amour pour Marseille clamé à chaque occasion...