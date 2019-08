OM : Valbuena briefe McCourt, il faut des boss à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais loin du championnat de France, Mathieu Valbuena garde pourtant un oeil attentif sur l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Arrivé à l’Olympiakos cet été, après deux saisons à Fenerbahçe, Mathieu Valbuena connaît un bel été. Puisqu’avec la formation du Pirée, le Français est en passe de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mercredi, lors de la victoire 4-0 face à Krasnodar en barrage aller, l’attaquant de 34 ans a délivré une passe décisive. Autant dire qu’il surfe actuellement sur la vague. Tout le contraire de son ancien club, l’OM, qui vit un mois d’août compliqué, avec un seul point après deux journées de L1. Une situation qui agace Valbuena...

« L’OM, c’est un club qui ne mérite pas ça. Aujourd’hui, les supporters sont désabusés. Ce n'est pas possible de voir que Marseille n'a plus de ferveur. Il faut de la personnalité pour jouer à Marseille. Quand j'y jouais, tout n'était pas rose, mais il y avait de la personnalité. Là, il y a trop de manques. On peut parler d'extra-sportif, de gestion, mais ce sont aussi les joueurs qui sont sur le terrain. L’équipe de McCourt ? Reste à savoir s’ils savent où ils ont mis les pieds. C’est difficile, mais il faut que ça revienne au plus vite. Je me rappelle d'un quart de finale de C1 contre le Bayern Munich en 2012 durant lequel on s'est fait siffler. Quand tu entends ça, c'est lunaire. Aujourd'hui, les fans sont beaucoup plus patients. Mais cette année, ils ne les défendront plus comme l'année dernière », a balancé, sur RMC, le Petit Vélo, qui sait très bien que les supporters olympiens sont capables du pire. Puisqu'en 2015, alors que Valbuena portait le maillot de l’OL, une poupée le représentant avait été pendue à un poteau dans les tribunes du Vélodrome...