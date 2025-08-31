OM ‍: Valbuena avocat de Rabiot contre Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot pourrait bien quitter l'OM dans les prochaines heures. L'international français est mis sur la touche depuis son altercation avec Jonathan Rowe.

L'OM n'a plus que quelques heures pour terminer son mercato estival. La direction phocéenne travaille fort pour boucler les meilleurs deals. Les pensionnaires du Stade Vélodrome vont également devoir prendre une décision concernant Adrien Rabiot. Pour le moment, la tendance est clairement à un départ de l'ancien joueur du PSG, notamment courtisé par l'AC Milan. Adrien Rabiot paye sa bagarre avec Jonathan Rowe suite à la défaite face au Stade Rennais. Les dirigeants marseillais en veulent aussi à sa mère et représentante pour ses dernières sorties. Pour Mathieu Valbuena, cet épisode Rabiot à l'OM est bien dommageable car à son époque, ce genre d'embrouilles ne sortait pas dans la presse.

Valbuena ne comprend pas l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Lors d'une interview accordée à RMC, l'ancien joueur phocéen a notamment indiqué sur le sujet : « Je suis arrivé à l’OM en 2006 et je suis parti en 2014. Des bagarres, il y en a eu en huit ans... Même moi, je me suis battu avec Gignac, avec pas mal de monde. Il n'y avait pas que moi, il y a eu pas mal d'altercations et de bagarres. Ça s'est toujours géré. (...) Je ne dis pas qu’ils gèrent mal aujourd’hui mais les dirigeants ont été un peu vite dans leur décision. Des bagarres, il y en a eu partout. Quand il y a beaucoup de personnalités dans un vestiaire, ça peut flancher. Mais je pense qu'aujourd'hui on en fait beaucoup pour une bagarre. Ok, il y a eu une bagarre et des comportements qui ont été au-delà mais il faut laver son linge sale en famille ». Les jeux semblent faits pour Rabiot, qui sauf rebondissement, va quitter prochainement l'OM. A lui de trouver le meilleur projet possible à quelques mois seulement d'une Coupe du monde à jouer avec l'équipe de France.