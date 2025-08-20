OM ‍: « ‍Une violence extrême ‍», Longoria réagit à l’affaire Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au lendemain du communiqué de l’OM sur les mises à l’écart de Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, le président marseillais Pablo Longoria a brisé le silence.

Très fâchés après l’incident entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire marseillais après la défaite à Rennes vendredi soir, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont frappé fort. Dans un communiqué publié mardi après-midi, le club olympien a annoncé que l’ailier anglais et le milieu de terrain français avaient été placés sur la liste des transferts. Mis à l’écart depuis la reprise de l’entraînement cette semaine, Rowe et Rabiot sont donc officiellement invités à partir. Pour l’AFP, le président de l’OM Pablo Longoria est sorti du silence et a justifié cette décision. Le dirigeant espagnol évoque une violence extrême dans le vestiaire marseillais à Rennes, des faits gravissimes qui justifient cette décision radicale selon lui.

OM : Rabiot viré à cause d’une « faute grave » ? https://t.co/fWEVj2wosb — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2025

« Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites. Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Mehdi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire (..) Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football » a commenté Pablo Longoria.

La réponse officielle de Longoria

Ces deux départs vont en tout cas animer la fin du mercato à l’OM, qui attend 20 millions d’euros pour Rowe et 15 millions d’euros pour Rabiot, deux joueurs courtisés qui ont déjà des touches sérieuses pour partir. Chez les supporters, on attendra surtout de voir de quel manière le board olympien va compenser ces deux départs. Et on attend surtout l’équipe de Roberto De Zerbi au tournant ce samedi à 17 heures face au Paris FC au Vélodrome, après la défaite contre Rennes en ouverture de la saison.