OM : Une vente à la Zambo Anguissa, le rêve du club pour ce joueur

Dans : OM, Ligue 1.

Parmi les joueurs à forte valeur marchande de l’effectif, Morgan Sanson figure en bonne place et l’Olympique de Marseille compte bien en profiter.

La rumeur folle d’une offre de 40 ME de la part de Wolverhampton pour récupérer le numéro 8 marseillais a toutefois été balayée, mais cela n’empêche pas les dirigeants olympiens de vouloir réaliser une belle vente cet été. Acheté pour 12 ME en 2017, l’ancien montpelliérain n’est toutefois pas certain de vouloir quitter la Canebière au mercato, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2022. La version de son club est radicalement différente.

« C’est lui qui aura le plus d’offres cet été. On en espère au moins 25 ME, pourquoi pas 30 ME. Il a le profil qui plait à la Premier League », confie ainsi un membre du club à L’Equipe. Une vente à la Zambo Anguissa, qui avait rapporté 30 ME avec son transfert à Fulham, d’autant plus que le profil « box to box » de Sanson a en effet de quoi séduire de l’autre côté de la Manche. Et pour récupérer du cash nécessaire à la reconstruction de l’équipe, les dirigeants de l’OM pourraient bien ne pas trop laisser le choix à leur milieu de terrain en cas d’offre conséquente.