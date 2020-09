OM : Une ultime recrue à la dernière seconde ? Surprise surprise

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille, qui vient de débourser 8 ME pour recruter Luis Henrique, pourrait encore bouger dans les derniers jours du mercato.

Et pour cause, le club phocéen reste à l’affût d’une belle opportunité afin de recruter un avant-centre dans les ultimes heures du mercato estival, qui sera officiellement clos dimanche soir à minuit. On le sait, l’OM ne dispose pas de moyens illimités cet été. Un constat d’autant plus valable que pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria n’ont bouclé aucune vente. Toutefois, il reste possible pour Marseille de réaliser un dernier gros coup sous la forme d’un prêt sec selon un agent anonyme interrogé par Le Phocéen.

« Cela va forcément bouger un peu car les championnats ont commencé et que certains clubs sont déjà en manque de résultats, mais on ne connaitra pas la folie habituelle. Pour l'OM, on peut imaginer que les difficultés rencontrées lors des derniers matches vont les pousser à faire un effort. Mais, sans vente significative, je ne les vois pas mettre 15 ou 20 ME sur un joueur. Le prêt d’un joueur en manque de temps de jeu dans un gros club ? C'est pour moi la solution la plus probable. Des prêts vont forcément se débloquer dans les gros clubs. Déjà pour réaliser des économies de salaires, mais surtout pour exposer des joueurs qui n'ont pas leur place chez eux et qui souhaitent du temps de jeu en vue des compétitions internationales comme l'Euro l'été prochain » a jugé cet agent, pour qui l’Olympique de Marseille a toutes les chances de rafler la mise en recrutant un joueur abonné au banc d’un gros club européen. Un profil à la Olivier Giroud, dont les chances d’être titulaires à Chelsea sont minces après la signature de Timo Werner, par exemple.