OM ‍: Une star en attaque, Marseille cible du lourd

Par Corentin Facy

Un an après avoir recruté Mason Greenwood, l’OM espère trouver un attaquant de niveau équivalent pour occuper le couloir gauche de son attaque lors du mercato. C’est la priorité de Medhi Benatia cet été.

Le mercato est pour l’instant assez calme à l’Olympique de Marseille avec seulement deux recrues, Angel Gomes et Egan-Riley, recrutés en tant que joueurs libres. Avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions, le club phocéen a des moyens financiers mais il ne veut pas faire n’importe quoi. Désireux de renforcer le poste d’ailier gauche, l’OM a par exemple refusé de s’aligner sur les exigences du PSV Eindhoven pour Noa Lang, qui va s’engager à Naples contre 35 millions d’euros. Medhi Benatia et Pablo Longoria explorent plusieurs pistes à ce poste.

Les noms de Johan Bakayoko ou encore d’Ivan Perisic ont filtré, mais plusieurs pistes sont encore secrètes et on ignore quel joueur est la réelle priorité de Marseille à ce poste. Une chose est en tout cas certaine, la direction marseillaise a prévu de frapper fort pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter pour 25 millions d’euros. Une tendance confirmée en ce début de semaine par nos confrères de La Provence. « Le flanc gauche de l’attaque se retrouve vidé par le départ de Luis Henrique. Si la direction olympienne cherche un joueur majeur pour remplacer le Brésilien, Rowe pourrait bien avoir son mot à dire » détaille Fabrice Lamperti.

L'OM veut du lourd au poste d'ailier gauche

Autrement dit, l’OM compte sur son récent champion d’Europe anglais ainsi que sur une recrue majeure à ce poste, pour compléter l’attaque aux côtés de Mason Greenwood et d’Amine Gouiri, qui partent eux comme deux titulaires incontestables dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Il ne reste plus qu’à voir qui sera l’heureux élu du board de l’Olympique de Marseille, alors que les rumeurs se font de plus en plus rares dans l’éco-système olympien ces dernières semaines. Ce qui n’empêche pas Medhi Benatia de préparer son coup dans la plus grande discrétion avec, espérons-le pour l’OM, un joueur de très haut niveau pour renforcer le côté gauche de l’attaque marseillaise.