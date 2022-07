OM : Une recrue surprise, le week-end sera chaud

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi après-midi, l’OM a enfin lancé son mercato avec la signature d’Isaak Touré en provenance du Havre.

Le capitaine des U19 de l’Equipe de France s’est engagé pour cinq ans en faveur de l’Olympique de Marseille, qui a déboursé 7 millions d’euros bonus compris pour le recruter tandis que Lyon ou encore Manchester City étaient également sur les rangs. C’est un joli coup que Pablo Longoria a réalisé, de quoi satisfaire Jorge Sampaoli, lequel commençait à s’impatienter devant la lenteur du mercato olympien. Et le coach argentin n’a encore rien vu puisque selon les information de Romain Haering, journaliste pour Le Phocéen, un second renfort est déjà en route pour Marseille. Le nom du joueur en question n’a pas encore filtré mais les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux alors que ces derniers jours, les noms de Bazoer, Harit, Kluivert ou encore Claudinho ont circulé du côté de l’OM.

Un renfort surprise après Touré à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Isaak Touré ne sera probablement pas le seul joueur à signer à l’OM ce week-end, un autre renfort serait tout proche de s’engager. Son identité n’a pas filtré » a lancé le journaliste du Phocéen, pour qui il est acquis qu’un second joueur va prochainement être présenté par Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Il s’agirait alors du troisième renfort estival du club marseillais après Samuel Gigot, dont la signature est ficelée depuis le mois de janvier et Isaak Touré, qui a paraphé son contrat jeudi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Au rayon des départs en revanche, c’est toujours le calme plat à Marseille même si en cette fin de semaine, les négociations s’accélèrent autour de Luis Henrique, courtisé par le Torino et surtout par le FC Nantes, qui souhaite le recrutement définitivement sans forcément passer par la formule d’un prêt. Du mouvement, enfin, c’est tout ce que réclamait Jorge Sampaoli, dont les vœux sont en passe d’être exaucés.