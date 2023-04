OM : Une recrue surprise à 20 millions, Longoria peut craquer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à la surprise générale avec l’OM contre Troyes (3-1) dimanche soir, Issa Kaboré a livré une prestation convaincante.

La surprise de la fin de saison pourrait bien se nommer Issa Kaboré à l’Olympique de Marseille. Profitant de la méforme de Nuno Tavares, le latéral droit burkinabé a eu les faveurs d’Igor Tudor pour le match au Vélodrome contre Troyes afin d’animer le couloir droit, poussant Jonathan Clauss à gauche. Tonique, offensif et dynamique, Issa Kaboré a presque tout bien fait contre l’ESTAC.

Issa Kaboré, la surprise de l'été à l'OM ?

Son match a ravi les observateurs marseillais, lesquels imaginent déjà Kaboré reconduit face à Lyon dimanche au Groupama Stadium. Le hic, c’est que Kaboré n’est que prêté par Manchester City à l’OM cette saison. Avec option d’achat certes, mais celle-ci se situe aux alentours de 20 millions d’euros. Pablo Longoria aura fort à faire pour le conserver, mais il y a quelque chose à tenter selon Eric Di Meco, lequel voit grand pour le Burkinabé à l’OM à moyen et long terme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« J’ai bien aimé son punch. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de fatigue. Kaboré a amené beaucoup d’allant, il y a eu beaucoup de points positifs dans son jeu. On ne va pas minimiser sa performance à cause de l’adversité, il demande à être revu. C’est un jeune joueur qui a du jus, j’aimerais le voir sur la longueur, s’il gomme ses petits défauts et s’il progresse pour être un jour pourquoi pas le latéral droit de l’Olympique de Marseille » a analysé Eric Di Meco avant de conclure.

Eric Di Meco séduit par Kaboré

« Le but c’est ça mais pour ça, il faut avoir de la continuité. Les jeunes, quand on les voit une fois de temps en temps, ils sont difficiles à juger. J’espère qu’on le verra au prochain match et qu’il finira la saison pour voir un peu ce qu’il a dans le ventre » estime l'ancien arrière gauche de l'OM dans Virage Marseille sur BFM. Reste maintenant à voir si Issa Kaboré confirmera son excellente prestation et si tel est le cas, si Pablo Longoria tentera une négociation avec Manchester City dans le but de le conserver à prix raisonnable lors du prochain mercato.